03 de novembro de 2025
FORAGIDOS

Roubo e latrocínio: dois procurados são presos na região

Por Da região | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Policiais Militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) em Cruzeiro prenderam dois procurados pela Justiça em ações distintas, sendo um pelo crime de roubo e outro por latrocínio.

Na sexta-feira (31), policiais da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) abordaram um suspeito no bairro Vila Paulista. Em consulta, foi constatada a existência de um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo.

Já no sábado (1º), foi constatado mandado em aberto por crime de latrocínio para um homem abordado no bairro Retiro da Mantiqueira.

Ambos foram conduzidos à Delegacia Seccional de Cruzeiro, onde permaneceram presos e à disposição da Justiça.

