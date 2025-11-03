Policiais Militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) em Cruzeiro prenderam dois procurados pela Justiça em ações distintas, sendo um pelo crime de roubo e outro por latrocínio.

Na sexta-feira (31), policiais da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) abordaram um suspeito no bairro Vila Paulista. Em consulta, foi constatada a existência de um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo.

