A indústria Novelis, com 48 anos de atuação em Pindamonhangaba, anunciou planos para a maior expansão de sua unidade na região. O projeto, que promete gerar um grande impacto na economia do Vale do Paraíba e no mercado de trabalho local, está avaliado em mais de R$ 7 bilhões e encontra-se em fase de aprovação final pela matriz global da empresa.

Para dar prosseguimento ao investimento, o vice-presidente de Operações, Francisco Carvalho, e a diretora de Relações Governamentais, Eunice Lima, reuniram-se com o prefeito Ricardo Piorino (PL) e com secretários municipais na última quinta-feira (30). O encontro teve como objetivo formalizar um termo de cooperação com a Prefeitura, visando garantir as melhorias necessárias na mobilidade urbana e no trânsito, para o suporte logístico do crescimento da fábrica.

