03 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
RESGATE NA REGIÃO

Piloto de parapente pousa no mar e pescador cai ao tentar ajudar

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Em Caraguatatuba, um piloto de parapente de 44 anos perdeu o controle do equipamento devido às condições do vento e caiu na água. O incidente aconteceu no sábado (1º). Um pescador que presenciou a ocorrência tentou ajudar e também caiu no mar.

Guarda-Vidas do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimos) acionaram o apoio das equipes de salvamento, que chegaram rapidamente ao local com viaturas e embarcações de resgate.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As vítimas foram retiradas da água e deixadas em segurança na faixa de areia, onde receberam os primeiros atendimentos. A operação foi bem-sucedida e garantiu a integridade dos envolvidos.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários