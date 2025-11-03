Em Caraguatatuba, um piloto de parapente de 44 anos perdeu o controle do equipamento devido às condições do vento e caiu na água. O incidente aconteceu no sábado (1º). Um pescador que presenciou a ocorrência tentou ajudar e também caiu no mar.
Guarda-Vidas do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimos) acionaram o apoio das equipes de salvamento, que chegaram rapidamente ao local com viaturas e embarcações de resgate.
As vítimas foram retiradas da água e deixadas em segurança na faixa de areia, onde receberam os primeiros atendimentos. A operação foi bem-sucedida e garantiu a integridade dos envolvidos.