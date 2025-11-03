Um rapaz de 18 anos (F.H.K.) foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes em São Sebastião. A ação aconteceu na quinta-feira (31) durante patrulhamento preventivo da Polícia Municipal na Rua São Tomé, no bairro Topolândia.

Policiais observaram um rapaz em atitude suspeita e o abordaram, localizando uma sacola presa à cintura dele contendo 41 porções de crack, 173 porções de cocaína, três correntes de prata e R$ 233 em dinheiro.

