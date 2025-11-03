03 de novembro de 2025
FLAGRANTE

Jovem de 18 anos é preso por tráfico em São Sebastião

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Apreensões da Polícia Municipal em São Sebastião
Apreensões da Polícia Municipal em São Sebastião

Um rapaz de 18 anos (F.H.K.) foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes em São Sebastião. A ação aconteceu na quinta-feira (31) durante patrulhamento preventivo da Polícia Municipal na Rua São Tomé, no bairro Topolândia.

Policiais observaram um rapaz em atitude suspeita e o abordaram, localizando uma sacola presa à cintura dele contendo 41 porções de crack, 173 porções de cocaína, três correntes de prata e R$ 233 em dinheiro.

O jovem foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia de São Sebastião, onde permaneceu à disposição da Justiça.

