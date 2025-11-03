Um acidente deixou uma mulher morta na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, acesso a Campos do Jordão. O acidente ocorreu por volta de 16h, deste domingo (2/11), pelo km 28 da rodovia.
Relato do motorista da caminhonete, na qual estava a tia dele, a vítima fatal, diz que ele estava na faixa da esquerda, deslocou-se para a faixa da direita para ceder passagem a outro veículo que estava atrás dele e ao retornar perdeu o controle do veículo e rodou, sendo atingido por um Ford Fiesta, que vinha no sentido contrário.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Ainda segundo o sobrinho da vítima, de 48 anos, a batida ocorreu na porta do carona, onde estava a tia. Com o impacto, ela perdeu a consciência e foi socorrida ao Pronto-Socorro de Tremembé, pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Na unidade hospitalar, ela não resistiu aos ferimentos e morreu.
A esposa do motorista foi socorrida ao Hospital Regional de Taubaté e segue em observação. Ele foi socorrido à UPA Central, mas foi liberado após receber cuidados médicos.