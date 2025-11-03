03 de novembro de 2025
ACIDENTE

ATENÇÃO: Mulher morre após acidente em rodovia no Vale

Por Jesse Nascimento | Campos do Jordão
Jesse Nascimento
Acidente com vítima fatal na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro
Acidente com vítima fatal na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro

Um acidente deixou uma mulher morta na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, acesso a Campos do Jordão. O acidente ocorreu por volta de 16h, deste domingo (2/11), pelo km 28 da rodovia.

Relato do motorista da caminhonete, na qual estava a tia dele, a vítima fatal, diz que ele estava na faixa da esquerda, deslocou-se para a faixa da direita para ceder passagem a outro veículo que estava atrás dele e ao retornar perdeu o controle do veículo e rodou, sendo atingido por um Ford Fiesta, que vinha no sentido contrário.

Ainda segundo o sobrinho da vítima, de 48 anos, a batida ocorreu na porta do carona, onde estava a tia. Com o impacto, ela perdeu a consciência e foi socorrida ao Pronto-Socorro de Tremembé, pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Na unidade hospitalar, ela não resistiu aos ferimentos e morreu.

A esposa do motorista foi socorrida ao Hospital Regional de Taubaté e segue em observação. Ele foi socorrido à UPA Central, mas foi liberado após receber cuidados médicos.

