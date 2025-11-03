A Prefeitura de São José dos Campos vai realizar sete audiências públicas entre os dias 17 e 27 de novembro para debater uma proposta de novo ordenamento territorial referente ao Condomínio de Sítio do Recreio (SIR).

A iniciativa visa a participação na discussão do Projeto de Lei para ordenar e regularizar o uso do solo em áreas rurais.

