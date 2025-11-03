O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos inicia a semana com 461 vagas de emprego, abrangendo vários setores, níveis de experiência e escolaridade, além de funções exclusivas para PCDs (Pessoas com deficiência).
A maior parte da oferta está concentrada em atendimento e serviços, com destaque para o cargo de Operador de Teleatendimento Ativo, que soma 115 oportunidades. Além disso, há funções operacionais, como Auxiliar de Limpeza (45), Atendente de Lanchonete (23) e Auxiliar de Cozinha (21).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Há oportunidades para candidatos com Ensino Fundamental Incompleto até profissionais com formação técnica. Entre as vagas de destaque na área técnica estão as funções de Eletricista, Mecânico de Refrigeração, Técnico em Instrumentação e Projetista Eletrotécnico.
Dentre as posições, 57 aceitam PCDs, sendo 37 delas exclusivas para este público.
As vagas podem ser consultadas no site oficial do serviço, mas para o encaminhamento à entrevista, o candidato deve comparecer à sede do PAT, portando Carteira de Trabalho, RG e CPF.
O PAT fica na Praça Afonso Pena, 175, Centro. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h até as 16h ou até a última senha.