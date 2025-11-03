O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos inicia a semana com 461 vagas de emprego, abrangendo vários setores, níveis de experiência e escolaridade, além de funções exclusivas para PCDs (Pessoas com deficiência).

A maior parte da oferta está concentrada em atendimento e serviços, com destaque para o cargo de Operador de Teleatendimento Ativo, que soma 115 oportunidades. Além disso, há funções operacionais, como Auxiliar de Limpeza (45), Atendente de Lanchonete (23) e Auxiliar de Cozinha (21).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp