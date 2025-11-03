03 de novembro de 2025
MANDADO EM ABERTO

Ladrão de casas é preso em São José dos Campos com ajuda do CSI

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Homem foi reconhecido por câmeras do CSI
Homem foi reconhecido por câmeras do CSI

Um homem acusado de praticar roubo a residências em São José dos Campos foi preso pela GTAM (Grupo Tático com Motocicletas), na sexta-feira (31), ao ser reconhecido por câmeras do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) conduzindo um veículo.

A equipe recebeu o alerta do CSI e realizou a abordagem ao condutor, constatando, após consulta, que ele era procurado pela Justiça com mandado de prisão expedido.

Ele foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceu preso.

