Um homem acusado de praticar roubo a residências em São José dos Campos foi preso pela GTAM (Grupo Tático com Motocicletas), na sexta-feira (31), ao ser reconhecido por câmeras do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) conduzindo um veículo.

A equipe recebeu o alerta do CSI e realizou a abordagem ao condutor, constatando, após consulta, que ele era procurado pela Justiça com mandado de prisão expedido.

