Durante uma ação da GCM (Guarda Civil Municipal), no sábado (1º), em Caraguatatuba, um adolescente de 13 anos e um homem foram flagrados na prática de tráfico de drogas.

O adolescente foi apreendido e o homem foi preso por tráfico e corrupção de menores.

A ocorrência foi registrada durante patrulhamento pelo bairro Casa Branca, região conhecida como ponto de venda de entorpecentes.

