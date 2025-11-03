Durante uma ação da GCM (Guarda Civil Municipal), no sábado (1º), em Caraguatatuba, um adolescente de 13 anos e um homem foram flagrados na prática de tráfico de drogas.
O adolescente foi apreendido e o homem foi preso por tráfico e corrupção de menores.
A ocorrência foi registrada durante patrulhamento pelo bairro Casa Branca, região conhecida como ponto de venda de entorpecentes.
O menor tentou fugir ao notar a presença da viatura, mas a equipe conseguiu abordá-lo. Com ele, foram encontradas porções de droga e dinheiro. Ele confessou o envolvimento com o tráfico e indicou trabalhar para um adulto, que foi detido nas imediações.
No local, sob indicação do jovem, a GCM encontrou outras porções de drogas escondidas em um maço de cigarro.
Diante dos fatos, as partes foram conduzidas ao Distrito Policial Central. O homem permaneceu preso e o menor foi apreendido à disposição da Justiça. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar a ocorrência.