Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) atenderam a uma ocorrência de violência doméstica no bairro Monte Alegre, em São José dos Campos, no sábado (1º). O autor também cometeu desacato contra a equipe e tentativa de danificar uma viatura.
Ao serem acionados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), os policiais se dirigiram à Rua Enzo Guratti, onde a vítima alegou ter sido agredida e também o seu filho.
Durante o atendimento, o suspeito, em estado alterado, ofendeu os policiais e deu um soco em uma viatura. Devido às condições em que se encontrava, foram necessários o uso moderado da força, técnicas de defesa pessoal e técnicas de algemamento para contê-lo.
Ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro para atendimento médico e, posteriormente, foi conduzido à Delegacia da Mulher, onde foi registrado o boletim de ocorrência referente à violência doméstica, desacato e tentativa de dano ao patrimônio público. O indivíduo permaneceu à disposição da Justiça.