03 de novembro de 2025
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

SJC: Homem agride esposa e filho, ofende PM e dá soco em viatura

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Imagem ilustrativa

Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) atenderam a uma ocorrência de violência doméstica no bairro Monte Alegre, em São José dos Campos, no sábado (1º). O autor também cometeu desacato contra a equipe e tentativa de danificar uma viatura.

Ao serem acionados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), os policiais se dirigiram à Rua Enzo Guratti, onde a vítima alegou ter sido agredida e também o seu filho.

Durante o atendimento, o suspeito, em estado alterado, ofendeu os policiais e deu um soco em uma viatura. Devido às condições em que se encontrava, foram necessários o uso moderado da força, técnicas de defesa pessoal e técnicas de algemamento para contê-lo.

Ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro para atendimento médico e, posteriormente, foi conduzido à Delegacia da Mulher, onde foi registrado o boletim de ocorrência referente à violência doméstica, desacato e tentativa de dano ao patrimônio público. O indivíduo permaneceu à disposição da Justiça.

