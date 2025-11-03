Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) atenderam a uma ocorrência de violência doméstica no bairro Monte Alegre, em São José dos Campos, no sábado (1º). O autor também cometeu desacato contra a equipe e tentativa de danificar uma viatura.

Ao serem acionados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), os policiais se dirigiram à Rua Enzo Guratti, onde a vítima alegou ter sido agredida e também o seu filho.

