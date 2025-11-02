O São José Basket perdeu por 62 a 54 para o Campinas na tarde deste domingo (2), no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, no primeiro jogo da série melhor de três dos playoffs do Campeonato Paulista de Basquete.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com esse resultado, a equipe da região, comandada pelo técnico Leandro Leal, precisam vencer os dois primeiros jogos. Como o Campinas tem melhor campanha, tem o direito de fazer os dois confrontos finais em casa.