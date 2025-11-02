O São José Basket perdeu por 62 a 54 para o Campinas na tarde deste domingo (2), no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, no primeiro jogo da série melhor de três dos playoffs do Campeonato Paulista de Basquete.
Com esse resultado, a equipe da região, comandada pelo técnico Leandro Leal, precisam vencer os dois primeiros jogos. Como o Campinas tem melhor campanha, tem o direito de fazer os dois confrontos finais em casa.
O segundo jogo acontece na quarta-feira (5), a partir das 19h, no ginásio do Tênis Clube, de Campinas. E, se houver necessidade do terceiro confronto, o mesmo será sábado, dia 8, no mesmo local, às 17h30.
Como foi o jogo
Em quadra, o São José conseguiu uma boa atuação no primeiro quarto e não deixou o Campinas escapar no placar. E as visitantes ficaram com dois pontos de vantagem no período: 16 a 14.
No segundo quarto, a partida seguiu equilibrada e com as duas equipes se alternando na frente do placar. Mas, nos últimos minutos antes do intervalo, o São José errou muito, e viu o Campinas abrir sete pontos: 36 a 29.
E, após o intervalo, as joseenses voltaram desligadas em quadra e erraram muito, com um ataque inoperante. Assim, Campinas abriu muita vantagem, comprometendo a reação do São José naquele momento. Com um 17 a 10, Campinas fechou o terceiro quarto em 53 a 39, ou seja, 14 pontos de frente.
Nos últimos dez minutos, o São José começou melhor, de forma até fulminante, descontando para 9 pontos e sonhando de novo com a vitória. No entanto, mesmo vencendo o período, não foi o suficiente para alcançar o placar. E, saiu de quadra com a derrota neste primeiro jogo.
Jogos do playoff
2/11 – São José 54 x 62 Campinas – Teatrão
5/11 - Campinas x São José – Tênis Clube de Campinas – 19h
8/11 – Campinas x São José – Tênis Clube de Campinas – 17h30