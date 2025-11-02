02 de novembro de 2025
MORTE SUSPEITA

URGENTE: Homem é achado morto em barco perto de balsa na região

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/CB
Corpo foi encontrado em uma embarcação abandonada
Um homem foi encontrado morto dentro de embarcação em Ilhabela, perto do embarque da balsa, na tarde deste domingo (2). O corpo estava em avançado de decomposição.

O Corpo de Bombeiros de Ilhabela foi acionado para ocorrência de encontro de cadáver nas proximidades da entrada da balsa, por volta de 13h30.

Pelo local, segundo a corporação, tratava,-se de um morador de rua que dormia dentro de uma embarcação abandonada abandonada, próximo ao embarque da balsa. Após a constatação do óbito, o local foi deixado aos cuidados do policiamento de área.

Segundo os bombeiros, o policiamento preservou a área até a chegada da perícia técnica. O homem encontrado morto tem mais de 60 anos.

Mais tarde, às 16h54, os bombeiros retornaram para apoio na retirada do corpo, devido à dificuldade de acesso. A vítima foi deixada em local seguro para que a funerária realizasse o transporte.

Também havia um cachorro no local, que foi resgatado no interior da embarcação. Os bombeiros informaram que o animal estava junto ao corpo e bastante agressivo.

