Um homem foi encontrado morto dentro de embarcação em Ilhabela, perto do embarque da balsa, na tarde deste domingo (2). O corpo estava em avançado de decomposição.

O Corpo de Bombeiros de Ilhabela foi acionado para ocorrência de encontro de cadáver nas proximidades da entrada da balsa, por volta de 13h30.