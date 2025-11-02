O homem de 70 anos envolvido em acidente de trânsito na região sul de São José dos Campos, na madrugada deste domingo (2), não resistiu aos ferimentos e morreu após ser socorrido. Além dele, uma mulher de 60 anos também se feriu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta de 0h45, o acidente ocorreu na rodovia Henrique Eroles, envolvendo três veículos de passeio.