02 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
ACIDENTE FATAL

URGENTE: Morre idoso envolvido em acidente na zona sul de S. José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/CB
Bombeiros atendem as vítimas no acidente em São José
Bombeiros atendem as vítimas no acidente em São José

O homem de 70 anos envolvido em acidente de trânsito na região sul de São José dos Campos, na madrugada deste domingo (2), não resistiu aos ferimentos e morreu após ser socorrido. Além dele, uma mulher de 60 anos também se feriu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta de 0h45, o acidente ocorreu na rodovia Henrique Eroles, envolvendo três veículos de passeio.

Duas pessoas que ocupavam o mesmo automóvel ficaram feridas: o homem de 70 anos, que apresentava fratura no membro inferior esquerdo, e uma mulher de 60 anos, com escoriações leves. Os ocupantes dos outros veículos não sofreram ferimentos.

As vítimas foram socorridas pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao pronto-socorro da Vila Industrial, para atendimento médico. O idoso não sobreviveu, segundo os bombeiros.

