A motorista Thaynara Gonçalves Valença, de 29 anos, morreu na manhã de sábado (1º) após perder o controle da direção e colidir contra um barranco na GO-050, em Chapadão do Céu, região Sudoeste de Goiás.

De acordo com o Comando de Policiamento Rodoviário, ela não usava cinto de segurança e teve morte constatada ainda no local. Uma passageira de 25 anos foi socorrida com vida e segue internada com estado de saúde estável.