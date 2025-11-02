A motorista Thaynara Gonçalves Valença, de 29 anos, morreu na manhã de sábado (1º) após perder o controle da direção e colidir contra um barranco na GO-050, em Chapadão do Céu, região Sudoeste de Goiás.
De acordo com o Comando de Policiamento Rodoviário, ela não usava cinto de segurança e teve morte constatada ainda no local. Uma passageira de 25 anos foi socorrida com vida e segue internada com estado de saúde estável.
O acidente foi registrado por volta das 6h34, no km 30 da GO-050, quando Thaynara conduzia um Peugeot 308 no sentido Jataí/Chapadão do Céu. Segundo o CPR, ao realizar uma curva acentuada à direita, a motorista perdeu o controle, saiu da pista e atingiu um barranco às margens da rodovia. O impacto destruiu a parte dianteira do veículo.
A passageira, de 25 anos, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada inconsciente, mas com sinais vitais, ao Hospital Municipal de Chapadão do Céu, onde permanece internada.
Após a perícia da Polícia Técnico-Científica, o corpo de Thaynara foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Jataí para exames cadavéricos. O velório ocorreu na manhã deste domingo (2) no Cemitério Bom Pastor, também em Jataí.
* Com informações do jornal O Hoje