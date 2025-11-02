A madrugada deste domingo (2) terminou em tragédia na zona rural de Coroaci, no Vale do Rio Doce (MG). Duas crianças, de 9 e 12 anos, correram desesperadas até a casa de um vizinho, dizendo que a mãe havia matado o pai.
O homem, de 49 anos, foi encontrado morto na cozinha da casa, com golpes de faca. A mulher, de 41 anos, foi presa em flagrante.
O vizinho contou que abriu a porta e encontrou as crianças chorando e trêmulas, repetindo a frase: “minha mãe matou meu pai”. Assustado, ele foi até o imóvel da família e confirmou o crime, acionando imediatamente a polícia.
De acordo com a ocorrência, o casal discutia durante a noite após consumo de bebida alcoólica. A mulher relatou aos policiais que o companheiro tentou forçá-la a manter relação sexual e passou a agredi-la.
Segundo ela, para se defender, pegou uma faca e o atingiu. A suspeita foi encontrada do lado de fora da casa, com as roupas sujas de sangue e visivelmente embriagada. “Matei mesmo, cansei de apanhar”, disse aos militares.
A vítima foi encontrada caída perto do fogão a lenha, já morta. A perícia encontrou sangue em outros cômodos, indicando que o homem ainda tentou se locomover após ser atingido. A faca usada no crime foi recolhida. Vizinhos relataram que a mulher era agredida com frequência e buscava ajuda em ocasiões anteriores.
A mulher foi levada ao atendimento médico e não apresentou ferimentos. Depois, foi conduzida para a Polícia Civil, que vai investigar o caso. As crianças ficaram aos cuidados da família.
* Com informações do jornal O Tempo