Um homem de 49 anos morreu após ser esfaqueado durante uma briga no centro de Amparo do Serra, na Zona da Mata, na noite deste sábado (1º). O crime ocorreu por volta de 19h50. O autor, de 32 anos, fugiu e ainda não foi localizado.

Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que os dois se encontraram na rua e começaram uma discussão devido a uma dívida. A briga evoluiu rapidamente e ambos sacaram facas, iniciando luta corporal.