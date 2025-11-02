02 de novembro de 2025
HOMICÍDIO

'Briga de faca' termina com homem morto; polícia ‘caça’ matador

Vítima foi atingida com faca (imagem ilustrativa)
Um homem de 49 anos morreu após ser esfaqueado durante uma briga no centro de Amparo do Serra, na Zona da Mata, na noite deste sábado (1º). O crime ocorreu por volta de 19h50. O autor, de 32 anos, fugiu e ainda não foi localizado.

Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que os dois se encontraram na rua e começaram uma discussão devido a uma dívida. A briga evoluiu rapidamente e ambos sacaram facas, iniciando luta corporal.

A vítima foi atingida no pescoço e no braço esquerdo. Ela foi socorrida por uma ambulância municipal e levada para um hospital em Ponte Nova, mas não resistiu aos ferimentos.

Após o ataque, o suspeito fugiu a pé. Policiais analisaram câmeras de segurança próximas e realizam buscas na região para tentar encontrá-lo. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil, que investigará o caso.

* Com informações do jornal O Tempo

