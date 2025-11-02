Um homem de 49 anos morreu após ser esfaqueado durante uma briga no centro de Amparo do Serra, na Zona da Mata, na noite deste sábado (1º). O crime ocorreu por volta de 19h50. O autor, de 32 anos, fugiu e ainda não foi localizado.
Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que os dois se encontraram na rua e começaram uma discussão devido a uma dívida. A briga evoluiu rapidamente e ambos sacaram facas, iniciando luta corporal.
A vítima foi atingida no pescoço e no braço esquerdo. Ela foi socorrida por uma ambulância municipal e levada para um hospital em Ponte Nova, mas não resistiu aos ferimentos.
Após o ataque, o suspeito fugiu a pé. Policiais analisaram câmeras de segurança próximas e realizam buscas na região para tentar encontrá-lo. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil, que investigará o caso.
* Com informações do jornal O Tempo