A Polícia Militar de Minas Gerais encontrou, na noite de sábado (1º), o corpo de um homem que aparenta ter cerca de 40 anos, com marcas de violência e enrolado em uma lona, em uma rua erma do bairro Buganvile, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Os militares foram avisados sobre o corpo abandonado por um pedestre enquanto faziam ronda de rotina pelo bairro. De acordo com a corporação, o corpo estava no meio da rua, com tinta espalhada e respingos também na lona usada para cobri-lo. O homem tinha o rosto desfigurado, coberto de sangue, e uma mangueira fina estava amarrada ao redor de seu pescoço.
Próximo ao corpo, uma pedra com marcas de sangue havia sido deixada. A vítima não portava documentos e, por isso, não foi identificada pelos militares. Até a conclusão dos trabalhos no local, nenhum amigo ou familiar compareceu para fazer o reconhecimento.
Ainda conforme a PM, a rua onde o corpo foi encontrado era erma, com matas em ambos os lados. Apesar disso, havia uma câmera de segurança em uma via próxima que pode ter registrado alguma movimentação suspeita relacionada ao crime.
A perícia e o rabecão da Polícia Civil foram acionados, e a instituição ficará responsável pela investigação do caso.
* Com informações do jornal O Tempo