A Polícia Militar de Minas Gerais encontrou, na noite de sábado (1º), o corpo de um homem que aparenta ter cerca de 40 anos, com marcas de violência e enrolado em uma lona, em uma rua erma do bairro Buganvile, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Os militares foram avisados sobre o corpo abandonado por um pedestre enquanto faziam ronda de rotina pelo bairro. De acordo com a corporação, o corpo estava no meio da rua, com tinta espalhada e respingos também na lona usada para cobri-lo. O homem tinha o rosto desfigurado, coberto de sangue, e uma mangueira fina estava amarrada ao redor de seu pescoço.