Depois de feriado chuvoso e tempo fechado, o Vale do Paraíba deve continuar sob condições instáveis nos primeiros dias de novembro, segundo as previsões meteorológicas. As temperaturas seguem amenas pela manhã, com aumento de nebulosidade e pancadas isoladas no período da tarde — padrão típico da transição da primavera para o verão.
A segunda-feira (3) será de muitas nuvens, com poucas aberturas de sol pela manhã. No decorrer do dia, o tempo se mantém abafado e as precipitações ganham força no período da tarde, podendo provocar alagamentos pontuais em áreas urbanas.
A chuva tende a perder intensidade no período da noite, mas o solo encharcado pode gerar lentidão no trânsito e aumento do risco de deslizamentos em encostas. A temperatura varia entre a mínima de 17°C e a máxima de 26°C.
Na terça-feira (4), o sol volta a aparecer entre muitas nuvens. O tempo deve ficar mais firme pela manhã, mas pancadas isoladas de curta duração podem ocorrer entre o início e o fim da tarde, principalmente nas cidades da Serra da Mantiqueira e nas regiões mais quentes do vale.
O aquecimento diurno e a umidade elevada favorecem formação de nuvens carregadas, com possibilidade de trovoadas passageiras. Temperaturas: mínima de 18°C e máxima de 28°C.
Tempo instável.
A atuação de áreas de instabilidade atmosférica e ventos úmidos vindos do oceano mantém o céu encoberto e o ar abafado na região.
De acordo com meteorologistas, novas frentes frias devem se formar no litoral paulista ao longo da semana, o que impede a formação de um período seco prolongado. Há inclusive a previsão de um ciclone intenso no Sul do Brasil, no próximo fim de semana, de acordo com a Metsul.
Essas condições são típicas do início de novembro, quando o calor diurno e a umidade elevada criam condições favoráveis para pancadas rápidas de chuva, especialmente à tarde.
Trânsito: possibilidade de lentidão e alagamentos localizados nas áreas urbanas, especialmente em Taubaté, Jacareí e São José dos Campos.
Saúde: o tempo abafado favorece desconforto térmico; recomenda-se hidratação constante e uso de roupas leves.
Rotina: é aconselhável levar guarda-chuva ou capa e evitar deslocamentos longos no meio da tarde.
Risco hidrológico: atenção redobrada em bairros com má drenagem e regiões próximas a córregos.