Depois de feriado chuvoso e tempo fechado, o Vale do Paraíba deve continuar sob condições instáveis nos primeiros dias de novembro, segundo as previsões meteorológicas. As temperaturas seguem amenas pela manhã, com aumento de nebulosidade e pancadas isoladas no período da tarde — padrão típico da transição da primavera para o verão.

A segunda-feira (3) será de muitas nuvens, com poucas aberturas de sol pela manhã. No decorrer do dia, o tempo se mantém abafado e as precipitações ganham força no período da tarde, podendo provocar alagamentos pontuais em áreas urbanas.