OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
SÃO PAULO

Homem morre após vento derrubar estrutura em festa universitária

Por Da redação | Regente Feijó
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Estrutura metálica desaba em evento universitário
Estrutura metálica desaba em evento universitário

Um homem de 47 anos morreu e cerca de 40 pessoas ficaram feridas após um temporal derrubar a estrutura metálica do Aeropark Clube de Voo Desportivo, em Regente Feijó, em São Paulo, a cerca de 550 km da capital.

Uma festa universitária ocorria no local quando ventos de 95 km/h atingiram a cidade e destruíram o espaço. Segundo a Defesa Civil de São Paulo, o incidente ocorreu por volta das 2h da madrugada.

A vítima fatal foi atingida por um galho de árvore. Segundo a Defesa Civil, o homem sofreu traumatismo craniano e não resistiu aos ferimentos. Três vítimas foram internadas e as demais tiveram ferimentos leves.

Equipes da Defesa Civil municipal de Presidente Prudente, da Defesa Civil de Regente Feijó e do Corpo de Bombeiros informaram que atuaram no socorro de cerca de 40 vítimas. A Defesa Civil disse ainda que acompanha o caso desde as primeiras horas do dia.

Evento foi organizado por uma comissão de formatura de estudantes de medicina. A comissão de formatura da Faculdade de Medicina e a empresa Euphoria, contratada para a organização do evento, manifestaram "consternação" pelo incidente.

Em uma nota conjunta, a comissão e a empresa afirmaram que "uma forte tempestade acompanhada de ventos intensos atingiu a estrutura instalada no local, ocasionando um grave acidente que surpreendeu a todos os presentes".

Comissão informou estar "profundamente abalada com o ocorrido". "Neste momento, nossa prioridade é prestar todo o apoio e solidariedade às famílias e amigos das vítimas, bem como aos colegas que vivenciaram esse momento tão difícil que abalou profundamente toda a nossa comunidade acadêmica", diz a nota.

* Com informações do portal UOL

