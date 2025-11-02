Um homem de 47 anos morreu e cerca de 40 pessoas ficaram feridas após um temporal derrubar a estrutura metálica do Aeropark Clube de Voo Desportivo, em Regente Feijó, em São Paulo, a cerca de 550 km da capital.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Uma festa universitária ocorria no local quando ventos de 95 km/h atingiram a cidade e destruíram o espaço. Segundo a Defesa Civil de São Paulo, o incidente ocorreu por volta das 2h da madrugada.
A vítima fatal foi atingida por um galho de árvore. Segundo a Defesa Civil, o homem sofreu traumatismo craniano e não resistiu aos ferimentos. Três vítimas foram internadas e as demais tiveram ferimentos leves.
Equipes da Defesa Civil municipal de Presidente Prudente, da Defesa Civil de Regente Feijó e do Corpo de Bombeiros informaram que atuaram no socorro de cerca de 40 vítimas. A Defesa Civil disse ainda que acompanha o caso desde as primeiras horas do dia.
Evento foi organizado por uma comissão de formatura de estudantes de medicina. A comissão de formatura da Faculdade de Medicina e a empresa Euphoria, contratada para a organização do evento, manifestaram "consternação" pelo incidente.
Em uma nota conjunta, a comissão e a empresa afirmaram que "uma forte tempestade acompanhada de ventos intensos atingiu a estrutura instalada no local, ocasionando um grave acidente que surpreendeu a todos os presentes".
Comissão informou estar "profundamente abalada com o ocorrido". "Neste momento, nossa prioridade é prestar todo o apoio e solidariedade às famílias e amigos das vítimas, bem como aos colegas que vivenciaram esse momento tão difícil que abalou profundamente toda a nossa comunidade acadêmica", diz a nota.
* Com informações do portal UOL