Um homem de 47 anos morreu e cerca de 40 pessoas ficaram feridas após um temporal derrubar a estrutura metálica do Aeropark Clube de Voo Desportivo, em Regente Feijó, em São Paulo, a cerca de 550 km da capital.

Uma festa universitária ocorria no local quando ventos de 95 km/h atingiram a cidade e destruíram o espaço. Segundo a Defesa Civil de São Paulo, o incidente ocorreu por volta das 2h da madrugada.