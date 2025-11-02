02 de novembro de 2025
TRAGÉDIA

Incêndio deixa ao menos 23 mortos no México; 7 crianças morreram

Por Da redação | México
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/X @CPJannyBarrera
Incêndio em loja deixa mortos e feridos na cidade de Hermosillo, no México
Incêndio em loja deixa mortos e feridos na cidade de Hermosillo, no México

Um incêndio em uma loja de descontos deixou ao menos 23 pessoas mortas e outras 12 feridas na cidade de Hermosillo, no México. O incêndio ocorreu nesse sábado (1º) durante a celebração do Dia dos Mortos. A causa ainda é desconhecida.

O chefe do Corpo de Bombeiros da cidade disse que ainda está sendo investigado se houve uma explosão no local.

Maioria das mortes pode ter sido causada pela inalação de gases tóxicos. A informação foi divulgada pelo procurador-geral do estado, Gustavo Salas, citando o serviço médico-legal.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, prestou condolências às famílias das vítimas. "Meus mais sinceros pêsames às famílias e entes queridos daqueles que perderam suas vidas", escreveu Claudia no X.

Crianças estão entre as vítimas. Segundo a imprensa local, ao menos sete crianças morreram no incêndio.

* Com informações do portal UOL

