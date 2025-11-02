Um incêndio em uma loja de descontos deixou ao menos 23 pessoas mortas e outras 12 feridas na cidade de Hermosillo, no México. O incêndio ocorreu nesse sábado (1º) durante a celebração do Dia dos Mortos. A causa ainda é desconhecida.

O chefe do Corpo de Bombeiros da cidade disse que ainda está sendo investigado se houve uma explosão no local.