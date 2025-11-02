Uma casa pegou fogo na região oeste de São José dos Campos, na manhã deste domingo (2), e mobilizou as equipes do Corpo de Bombeiros.

Por volta das 7h20, a corporação foi acionada para atender ocorrência de incêndio em residência, na rua Corifeu de Azevedo Marques, no Jardim das Indústrias.