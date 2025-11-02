Uma casa pegou fogo na região oeste de São José dos Campos, na manhã deste domingo (2), e mobilizou as equipes do Corpo de Bombeiros.
Por volta das 7h20, a corporação foi acionada para atender ocorrência de incêndio em residência, na rua Corifeu de Azevedo Marques, no Jardim das Indústrias.
No local, os bombeiros constataram que o cômodo dos fundos da casa estava em chamas. A equipe realizou o combate e a extinção completa do fogo, evitando que o incêndio se propagasse para outras edificações.
A área atingida foi de aproximadamente 10 metros quadrados, sendo utilizados cerca de 3 metros cúbicos de água.
Após o controle da ocorrência, o local foi deixado em segurança aos cuidados do proprietário. Não houve vítimas.