FOGO EM RESIDÊNCIA

Incêndio atinge casa na zona oeste de São José e ameaça moradores

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/CB
Corpo de Bombeiros foi acionado para atender ocorrência de incêndio em residência
Corpo de Bombeiros foi acionado para atender ocorrência de incêndio em residência

Uma casa pegou fogo na região oeste de São José dos Campos, na manhã deste domingo (2), e mobilizou as equipes do Corpo de Bombeiros.

Por volta das 7h20, a corporação foi acionada para atender ocorrência de incêndio em residência, na rua Corifeu de Azevedo Marques, no Jardim das Indústrias.

No local, os bombeiros constataram que o cômodo dos fundos da casa estava em chamas. A equipe realizou o combate e a extinção completa do fogo, evitando que o incêndio se propagasse para outras edificações.

A área atingida foi de aproximadamente 10 metros quadrados, sendo utilizados cerca de 3 metros cúbicos de água.

Após o controle da ocorrência, o local foi deixado em segurança aos cuidados do proprietário. Não houve vítimas.

