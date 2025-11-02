02 de novembro de 2025
COLISÃO

Acidente entre 3 carros na zona sul de São José deixa 2 feridos

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/CB
Local do acidente em São José dos Campos
Local do acidente em São José dos Campos

Duas pessoas que estavam no mesmo carro ficaram feridas em um acidente de trânsito na região sul de São José dos Campos, na madrugada deste domingo (2).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta de 0h45, o acidente ocorreu na rodovia Henrique Eroles, envolvendo três veículos de passeio.

Duas pessoas que ocupavam o mesmo automóvel ficaram feridas: um homem de 70 anos, que apresentava fratura no membro inferior esquerdo, e uma mulher de 60 anos, com escoriações leves. Os ocupantes dos outros veículos não sofreram ferimentos.

As vítimas foram socorridas pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao pronto-socorro da Vila Industrial, para atendimento médico.

