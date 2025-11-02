Duas pessoas que estavam no mesmo carro ficaram feridas em um acidente de trânsito na região sul de São José dos Campos, na madrugada deste domingo (2).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta de 0h45, o acidente ocorreu na rodovia Henrique Eroles, envolvendo três veículos de passeio.