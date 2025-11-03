Uma mulher de 55 anos morreu na manhã deste sábado (1º) após cair do 4º andar de um prédio em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. A vítima fazia limpeza em prédio comercial.

A Secretaria da Segurança Pública afirmou que ela teria se desequilibrado e caído durante uma faxina, na avenida Armando Ítalo Setti, no bairro Baeta Neves. O caso foi registrado no 1° Distrito Policial da cidade e está sendo investigado.