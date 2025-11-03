Uma mulher de 55 anos morreu na manhã deste sábado (1º) após cair do 4º andar de um prédio em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. A vítima fazia limpeza em prédio comercial.
A Secretaria da Segurança Pública afirmou que ela teria se desequilibrado e caído durante uma faxina, na avenida Armando Ítalo Setti, no bairro Baeta Neves. O caso foi registrado no 1° Distrito Policial da cidade e está sendo investigado.
Samu e o Helicóptero Águia da Polícia Militar foram acionados. A vítima chegou a ser resgatada com vida e foi levada ao Hospital Estadual Mario Covas, em Santo André, a cerca de 5 km do local.
Prefeitura da cidade informou que a mulher estava em parada cardiorrespiratória quando foi atendida e tinha ferimentos graves na cabeça e no corpo.
Segundo o comunicado, foram feitas manobras de reanimação, intubação, drenagem de tórax e imobilizações, "seguindo todos os protocolos de emergência e trauma."
* Com informações do UOL