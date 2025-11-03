03 de novembro de 2025
SÃO PAULO

Mulher morre ao cair de 4º andar de prédio durante limpeza

Por Da redação | São Bernardo do Campo
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

Uma mulher de 55 anos morreu na manhã deste sábado (1º) após cair do 4º andar de um prédio em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. A vítima fazia limpeza em prédio comercial.

A Secretaria da Segurança Pública afirmou que ela teria se desequilibrado e caído durante uma faxina, na avenida Armando Ítalo Setti, no bairro Baeta Neves. O caso foi registrado no 1° Distrito Policial da cidade e está sendo investigado.

Samu e o Helicóptero Águia da Polícia Militar foram acionados. A vítima chegou a ser resgatada com vida e foi levada ao Hospital Estadual Mario Covas, em Santo André, a cerca de 5 km do local.

Prefeitura da cidade informou que a mulher estava em parada cardiorrespiratória quando foi atendida e tinha ferimentos graves na cabeça e no corpo.

Segundo o comunicado, foram feitas manobras de reanimação, intubação, drenagem de tórax e imobilizações, "seguindo todos os protocolos de emergência e trauma."

* Com informações do UOL

 

