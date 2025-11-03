Foi identificada como Marlene Aparecida de Moraes, de 44 anos, a vítima de um atropelamento ocorrido na tarde de sexta-feira (31) no município de Cerro Negro, no Planalto Serrano. O acidente aconteceu nas proximidades do pórtico de entrada do município.
De acordo com informações da Polícia Militar, a mulher foi atingida por uma caminhonete SUV, cujo motorista deixou o local sem prestar socorro. Moradores que presenciaram o ocorrido relataram o fato às autoridades e ajudaram na identificação do condutor, que é apontado como o responsável pelo atropelamento.
A Polícia Civil investiga o caso para apurar as circunstâncias e a autoria do crime.
Em nota, a Funerária Santo Expedito informou que o velório ocorre na Capela Municipal de Cerro Negro, com sepultamento previsto para as 16h deste sábado (1º) no Cemitério Municipal. Marlene era moradora do bairro Serrinha e havia completado 44 anos no início de outubro.
* Com informações do site RBR