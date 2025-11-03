A Mega da Virada 2025 deve registrar o maior prêmio da história das loterias brasileiras. A Caixa Econômica Federal anunciou, nesta sexta-feira (31), que o valor inicial é de R$ 850 milhões, mas o montante pode ultrapassar R$ 1 bilhão, dependendo da arrecadação das apostas.
As apostas começam neste sábado (1º) e seguem até o fim do ano. O sorteio será realizado em 31 de dezembro, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa.
O aumento expressivo no prêmio está relacionado a uma mudança nas regras das loterias, em vigor desde agosto. A Portaria nº 1.312, do Ministério da Fazenda, elevou de 62% para 90% a parcela da arrecadação destinada à faixa principal da Mega da Virada — aquela reservada a quem acerta as seis dezenas.
Segundo a Caixa, a medida torna o prêmio mais atrativo e aumenta a probabilidade de o valor principal superar a marca de R$ 1 bilhão.
A aposta simples, com seis números, custa R$ 6. A partir de segunda-feira (3), os apostadores terão uma hora a mais para registrar seus jogos em todas as modalidades das Loterias Caixa, incluindo a Mega da Virada. O novo prazo vai até 20h30, seja nas casas lotéricas, no site oficial ou no aplicativo das Loterias Caixa.
As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica do país, com o volante específico da Mega da Virada, ou pelos canais digitais da Caixa: portal Loterias Caixa, aplicativo Loterias Caixa e Internet Banking, para clientes do banco.
Quem quiser aumentar as chances pode participar de bolões oficiais, comprando cotas em grupo. Nas apostas presenciais, pode ser cobrada uma taxa de serviço de até 35% sobre o valor da cota. No ambiente online, o percentual é o mesmo.
O valor mínimo de um bolão é de R$ 18, e cada cota deve ter valor igual ou superior a R$ 7. É possível formar grupos com duas a cem cotas, com até dez apostas por bolão.
Diferente dos concursos regulares, a Mega da Virada não acumula. Se ninguém acertar as seis dezenas, o valor é repassado à faixa seguinte, para quem acertar cinco números, e assim por diante.
O sorteio será transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. Os números sorteados e o rateio oficial serão divulgados logo em seguida no site das Loterias Caixa.
Os prêmios podem ser retirados em qualquer agência da Caixa. Valores acima de R$ 10 mil são pagos em até dois dias úteis, mediante apresentação do bilhete premiado ou comprovante digital, documento com foto e CPF.
A Caixa recomenda que o ganhador assine o verso do bilhete antes de sair de casa, com nome completo, documento e CPF, para evitar fraudes.
O prazo para resgate é de 90 dias corridos após o sorteio. Caso o valor não seja reclamado, o montante é transferido para o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil). Prêmios de até R$ 2.112 podem ser sacados diretamente nas casas lotéricas.
* Com informações do jornal O Hoje