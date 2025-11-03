A Mega da Virada 2025 deve registrar o maior prêmio da história das loterias brasileiras. A Caixa Econômica Federal anunciou, nesta sexta-feira (31), que o valor inicial é de R$ 850 milhões, mas o montante pode ultrapassar R$ 1 bilhão, dependendo da arrecadação das apostas.

As apostas começam neste sábado (1º) e seguem até o fim do ano. O sorteio será realizado em 31 de dezembro, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa.