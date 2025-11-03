Cinco homens foram presos na madrugada deste sábado (1º) após tentar arrombar uma agência do Banco do Brasil em Missão Velha, no interior do Ceará. Um policial militar está entre os detidos.

De acordo com a Polícia Militar, agentes foram acionados, ao chegar ao local, não havia sinais de arrombamento na parte externa do banco. Porém, ao abordarem um homem nas proximidades, este ficou nervoso e apresentou comportamento suspeito.