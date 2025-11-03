Um homem foi morto a tiros, à luz do dia, no bairro Jardim do Lago, em Contagem (MG), no início da tarde deste sábado (1º). Segundo informações preliminares da Polícia Militar, ele havia deixado o carro em um lava a jato e foi atingido pelos tiros quando retornou para buscar o veículo. O autor dos disparos fugiu em uma motocicleta.

A polícia não informou a identidade da vítima, que chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O Samu atestou o óbito no local. Informações iniciais indicam que o carro da vítima poderia ser clonado.