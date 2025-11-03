03 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CONTAGEM

Homem é morto a tiros ao buscar carro em lava a jato; autor foge

Por Da redação | Minas Gerais
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

Um homem foi morto a tiros, à luz do dia, no bairro Jardim do Lago, em Contagem (MG), no início da tarde deste sábado (1º). Segundo informações preliminares da Polícia Militar, ele havia deixado o carro em um lava a jato e foi atingido pelos tiros quando retornou para buscar o veículo. O autor dos disparos fugiu em uma motocicleta. 

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A polícia não informou a identidade da vítima, que chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O Samu atestou o óbito no local. Informações iniciais indicam que o carro da vítima poderia ser clonado.

* Com informações do jornal O Tempo

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários