Um passageiro de 74 anos morreu após desembarcar no Aeroporto de Belo Horizonte, em Confins, neste sábado (1º). Ele era uma das pessoas a bordo do voo G3 1878 da companhia Gol, que partiu de São Paulo (SP) com destino a Recife (PE), mas teve uma falha no sistema de refrigeração e precisou desviar a rota.
De acordo com a BH Airport, que administra o aeroporto, o idoso sofreu um mal súbito por volta das 10h40, no portão de embarque 31. “A equipe médica do aeroporto chegou ao local imediatamente e realizou manobras de reanimação até às 11h21, quando foi constatado o óbito”, informou a concessionária.
Em nota, a Gol lamentou a morte e informou que a aeronave precisou pousar em Confins após falha técnica no sistema de refrigeração. A temperatura a bordo chegou a atingir 32°C e o desvio ocorreu seguindo protocolos de segurança da companhia.
"Após o desembarque, já no terminal, um passageiro passou mal e foi prontamente atendido pela equipe médica do aeroporto. A companhia foi informada que foi declarado o óbito por causa indeterminada", disse a companhia.
Após o incidente, o voo seguiu para o destino e aterrissou em Recife às 16h31, segundo consta no portal Flight Aware.
Leia nota da Gol na íntegra:
"A GOL informa que a aeronave do voo G3 1878 deste sábado (01/11), entre Guarulhos (GRU) e Recife (REC), apresentou falha técnica na refrigeração de cabine, com a temperatura a bordo chegando a 32ºC. O comandante alternou prontamente e pousou no aeroporto de Confins (CNF), onde todos os clientes desembarcaram.
A decisão de alternar segue os protocolos de segurança da Companhia.
Após o desembarque, já no terminal, um passageiro passou mal e foi prontamente atendido pela equipe médica do aeroporto. A companhia foi informada que foi declarado o óbito por causa indeterminada.
A Companhia lamenta profundamente e está oferecendo todo o apoio à família."
Leia nota da BH Airport na íntegra:
"O BH Airport lamenta profundamente o falecimento de um passageiro ocorrido na manhã deste sábado, no portão de embarque 31, área doméstica do terminal.
O passageiro, de 74 anos, que desembarcava de voo da Gol Linhas Aéreas, sofreu um mal súbito por volta das 10h40. A equipe médica do aeroporto chegou ao local imediatamente e realizou manobras de reanimação até as 11h21, quando foi constatado o óbito. A companhia aérea foi informada e está prestando apoio aos familiares. O BH Airport reforça seu compromisso com o cuidado, a segurança e o bem-estar de todos os passageiros."
* Com informações do jornal O Tempo