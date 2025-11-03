Um passageiro de 74 anos morreu após desembarcar no Aeroporto de Belo Horizonte, em Confins, neste sábado (1º). Ele era uma das pessoas a bordo do voo G3 1878 da companhia Gol, que partiu de São Paulo (SP) com destino a Recife (PE), mas teve uma falha no sistema de refrigeração e precisou desviar a rota.

De acordo com a BH Airport, que administra o aeroporto, o idoso sofreu um mal súbito por volta das 10h40, no portão de embarque 31. “A equipe médica do aeroporto chegou ao local imediatamente e realizou manobras de reanimação até às 11h21, quando foi constatado o óbito”, informou a concessionária.