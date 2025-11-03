Uma ação integrada entre agentes de inteligência do 2º Comando Regional da Polícia Militar resultou na prisão de um homem identificado como Wellington Henrique Silva, de 31 anos, suspeito de uma tentativa de estupro ocorrida em Aparecida de Goiânia.
De acordo com informações da Polícia Militar, duas adolescentes de 15 e 17 anos e uma mulher, de 18 anos, foram abordadas pelo homem enquanto seguiam para a escola.
Armado com uma faca, ele tentou conduzir uma das vítimas para um imóvel abandonado. A jovem de 18 anos conseguiu escapar com a chegada de um colega, que interveio no momento da ação.
Imagens de câmeras de segurança mostram o suspeito segurando as duas adolescentes pelos braços e tentando levá-las à força. Ao perceberem o que acontecia, moradores começaram a gritar por socorro, fazendo com que o agressor fugisse às pressas.
Após a denúncia, as equipes da PM iniciaram imediatamente as buscas. Em poucas horas, os policiais conseguiram localizar e prender Wellington Henrique na zona rural, em uma área próxima à divisa entre Goiânia e Aragoiânia. O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia, onde permanece à disposição da Justiça.
* Com informações do jornal O Hoje