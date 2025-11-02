A Polícia Federal foi acionada na tarde da última quinta-feira (30) após uma suspeita de ameaça de bomba em um avião da Azul Linhas Aéreas, no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, no estado do Paraná.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu durante o voo AD2818, que seguiria para Guarulhos (SP). A aeronave, um Embraer E195-E1, estava se preparando para decolar quando a ameaça foi comunicada. O procedimento foi interrompido imediatamente, e o jato ficou parado na pista.