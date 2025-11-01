O Viapol São José Vôlei perdeu por 3 a 1 para o Vôlei Renata de Campinas na tarde deste sábado (1), no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, pela terceira rodada da primeira fase da Superliga Nacional masculina, edição 2025/2026. As parciais foram de 18/25, 22/25, 25/21 e 22/25. Esse também foi o primeiro jogo em casa da equipe joseense no torneio nacional.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Com esse resultado, o time da região, comandado pelo técnico Flávio Tavares, segue sem vencer no torneio nacional e já soma três derrotas em três rodadas.
Na próxima rodada, os joseenses voltam a jogar no outro domingo, dia 9, quando visitam o JF Vôlei, em Juiz de Fora, a partir das 18h. Um dia antes, a equipe de Campinas recebe o Vôlei Guarulhos, às 18h30, no ginásio Taquarão, em Campinas.
O jogo
Em quadra, o São José foi envolvido pelo Vôlei Renata no primeiro set, quando os visitantes venceram com tranquilidade por 25 a 18, fazendo 1 a 0 na partida.
Veio o segundo set e os joseenses conseguiram ao menos equilibrar um pouco mais e criar boas jogadas. Ainda assim, Campinas foi superior e fez 25 a 22, abrindo 2 a 0 no placar.
E, no terceiro set, era tudo ou nada para o São José, que ficou vários momentos na frente do placar. Com isso, teve uma atuação forte, com bons saques, bloqueios e fechou em 25 a 21, descontando para 2 a 1.
Animado, o time da casa teve um quarto set também equilibrado, ficando em vantagem em alguns momentos e não deixando o Vôlei Renata abrir. Porém, no final, os visitantes foram mais eficientes e fecharam em 25 a 22, fazendo 3 a 1 na partida, que durou duas horas e meia.