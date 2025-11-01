O Viapol São José Vôlei perdeu por 3 a 1 para o Vôlei Renata de Campinas na tarde deste sábado (1), no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, pela terceira rodada da primeira fase da Superliga Nacional masculina, edição 2025/2026. As parciais foram de 18/25, 22/25, 25/21 e 22/25. Esse também foi o primeiro jogo em casa da equipe joseense no torneio nacional.

Com esse resultado, o time da região, comandado pelo técnico Flávio Tavares, segue sem vencer no torneio nacional e já soma três derrotas em três rodadas.