O São José Basket venceu o Botafogo por 77 a 64 na tarde deste sábado (1), no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, pela quinta rodada da primeira fase da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).

Essa foi a primeira partida do time da região após a demissão do técnico Régis Marrelli um dia antes, em uma decisão ainda não explicada oficialmente pela diretoria. E, também, foi o primeiro jogo sob comando de Cristiano Ahmed, até então auxiliar, e que volta a comandar a equipe joseense, ao menos temporariamente.