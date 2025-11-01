O São José Basket venceu o Botafogo por 77 a 64 na tarde deste sábado (1), no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, pela quinta rodada da primeira fase da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).
Essa foi a primeira partida do time da região após a demissão do técnico Régis Marrelli um dia antes, em uma decisão ainda não explicada oficialmente pela diretoria. E, também, foi o primeiro jogo sob comando de Cristiano Ahmed, até então auxiliar, e que volta a comandar a equipe joseense, ao menos temporariamente.
Com esse resultado, o São José chega a três vitórias em cinco jogos. E o tome carioca segue com uma vitória em cinco rodadas.
Na próxima rodada, o Botafogo volta a jogar já nesta segunda-feira (3), quando visita o Corinthians, às 20h, no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo. Já o São José joga na terça-feira (4), em visita ao Paulistano, em São Paulo, a partir das 19h, no ginásio Antonio Prado Junior.
O jogo
No primeiro quarto, após um início aparentemente melhor do Botafogo, o São José conseguiu reagir e virou o placar. Além disso, ainda conseguiu abrir vantagem e fechou o período com nove pontos a mais: 19 a 10.
No segundo quarto, o São José continuou melhor que o Botafogo, controlando o jogo, mas sem conseguir ampliar mais a vantagem. E, no intervalo, estava com seis pontos de frente: 42 a 36.
Após o intervalo, o Botafogo cresceu e encostou no placar. Assim a diferença caiu para quatro pontos: 54 a 50.
Mas nos dez minutos finais, o São José melhorou, abriu vantagem e garantiu o triunfo essencial diante dos torcedores