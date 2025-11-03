O roubo de veículos caiu 13% no Vale do Paraíba no período de janeiro a setembro de 2025 na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo dados da SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo.
Os crimes reduziram de 386 nos primeiros nove meses do ano passado para 336 no mesmo intervalo deste ano.
No entanto, o furto de veículos continua em alta, tendo subido 2,79% no mesmo período, com 1.586 ocorrências contra 1.543 no ano passado, em igual período.
A boa notícia é que o roubo em geral reduziu 27,82% no Vale em 2025, de janeiro a setembro, com 2.018 ocorrências contra 2.791 no mesmo intervalo do ano passado. Já o furto em geral cresceu 1,55%, com 16.140 registros contra 15.894.
Não houve nenhum roubo a banco neste ano e nem no ano passado, nos primeiros nove meses. O roubo de carga registrou 34 ocorrências contra 52 no ano passado, uma redução de 34,62%.
"Toda essa integração com a Polícia Civil, Rodoviária Federal, vem mostrando uma situação de muito sucesso. E as cidades que apostaram nessa integração hoje com a Polícia Militar, não só na parte tecnológica, mas ampliação da atividade delegada, que é o policial contratado no seu horário de folga para prestar o serviço naquela cidade, nós aumentamos o nosso indicador de sucesso e a redução dos indicadores criminais", disse o coronel Luiz Fernando Alves, comandante do CPI-1 (Comando de Policiamento do Interior) e responsável pela Polícia Militar em toda a região.