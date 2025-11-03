O roubo de veículos caiu 13% no Vale do Paraíba no período de janeiro a setembro de 2025 na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo dados da SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo.

Os crimes reduziram de 386 nos primeiros nove meses do ano passado para 336 no mesmo intervalo deste ano.