A cidade de São José dos Campos tem favela e loteamento irregular em seu território, de acordo com pesquisa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgada nessa sexta-feira (31).

As informações integram um bloco da Munic (Pesquisa de Informações Básicas Municipais) sobre precariedade habitacional. Os dados não identificam os eventuais locais de loteamento irregular e favela na cidade.