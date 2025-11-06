Dez cidades do Vale do Paraíba – 25,64% dos 39 municípios da região – declararam possuir favelas em seus territórios. É o que apontam dados divulgados nessa sexta-feira (31) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). As informações integram um bloco da Munic (Pesquisa de Informações Básicas Municipais) sobre precariedade habitacional.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As cidades com a existência de favelas na região são Arapeí, Bananal, Campos do Jordão, Caraguatatuba, Guaratinguetá, São Sebastião, Ubatuba, São José dos Campos, Tremembé e Jacareí.