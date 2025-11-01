Três brasileiros oriundos do Rio de Janeiro foram presos na sexta-feira (31) pela polícia de Misiones, na Argentina. Os homens foram capturados na cidade de Alba Posse, que faz fronteira com o Rio Grande do Sul, e teriam entrado ilegalmente no país. As autoridades policiais tentam descobrir se eles possuem ligações com a facção criminosa Comando Vermelho.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A suspeita é a de que eles tenham fugido em função da operação Contenção, deflagrada na terça-feira (28), e que se tornou a mais letal da história do Rio. Liderada pelo governador Cláudio Castro (PL), a megaoperação policial terminou com a morte de pelo menos 121 pessoas nos complexos do Alemão e da Penha.
"No momento, a polícia de Misiones, por meio de sua equipe de inteligência de fronteira, mantém comunicação direta com as polícias Militar e Civil do Brasil para verificar se os detidos possuem exigências judiciais ou alertas internacionais", diz a polícia de Misiones, em nota publicada nas redes sociais da instituição.
Os detidos foram identificados como Ednei Carlos dos Santos, Luis Eduardo Teixeira de Souza e Jackson Santos de Jesús. Eles têm entre 23 e 35 anos e são todos moradores de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro.
De acordo com informações compartilhadas pela polícia de Misiones, dois dos homens possuem antecedentes por tráfico de drogas no Brasil, e o terceiro, por agressões.
* Com informações do jornal O Tempo