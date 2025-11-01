Três brasileiros oriundos do Rio de Janeiro foram presos na sexta-feira (31) pela polícia de Misiones, na Argentina. Os homens foram capturados na cidade de Alba Posse, que faz fronteira com o Rio Grande do Sul, e teriam entrado ilegalmente no país. As autoridades policiais tentam descobrir se eles possuem ligações com a facção criminosa Comando Vermelho.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A suspeita é a de que eles tenham fugido em função da operação Contenção, deflagrada na terça-feira (28), e que se tornou a mais letal da história do Rio. Liderada pelo governador Cláudio Castro (PL), a megaoperação policial terminou com a morte de pelo menos 121 pessoas nos complexos do Alemão e da Penha.