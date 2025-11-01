A maneira mais eficiente de prever o futuro é criá-lo.
Por isso, como prega esta frase lapidar do escritor, professor Peter Drucker (1909-2005), o pai da gestão moderna, a bússola de OVALE aponta para o novo, tendo como norte a defesa inegociável e indomável da verdade e da liberdade de pensamento.
Todos os dias, OVALE, singrando em meio às ondas tsunâmicas de fake news e desinformação, conduz milhões de leitores, nas mais diversas plataformas, do papel ao Tik Tok, até o porto seguro da credibilidade da notícia e da excelência editorial, ancorado na prática insopitável de um jornalismo livre, independente, crítico, plural e apartidário.
Trata-se de uma catedral jornalística, cujo sacerdócio é o exercício da verdade, à luz impoluta do farol da democracia.
Sem paralelo na imprensa regional brasileira, ‘O Brasil do Futuro’ trata-se do principal projeto editorial de OVALE, tendo como pilares a democratização do conteúdo jornalístico de qualidade, o livre debate de ideias e a força transformadora de uma sociedade focada no diagnóstico de problemas e na busca de soluções.
‘O Brasil do Futuro’, criado no ano de 2021, chega agora ao seu segundo ciclo de eleições gerais, projetando uma série de iniciativas no biênio 2025-2026, até outubro do próximo ano. É a RMVale, São Paulo e o Brasil em debate.
Por meio de um ciclo de fóruns, o jornal amplifica o debate sobre áreas importantes para o Brasil do futuro, envolvendo especialistas, sociedade civil,empresas, autoridades e governos.
E o primeiro capítulo já tem data marcada e tema definido: o jornal realiza, no dia 2 de dezembro, o 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana, com apoio institucional dos Poderes Executivo e Legislativo de São José dos Campos.
Em ‘O Brasil do Futuro’, a exemplo do 1º Fórum OVALE de Democracia, de 2022, que teve a presença de Luís Roberto Barroso, então presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), e do governador de São Paulo à época, João Dória, os eventos tem em sua programação palestras, mesas redondas e painéis, além da participação ativa e imprescindível da sociedade civil, cuja voz é amplificada através de levantamentos inéditos do “Vox Populi”, projeto de OVALE que realiza pesquisas de opinião pública periodicamente.
Caixa de ressonância, com cerca de 70 milhões de visualizações por mês e 450 mil seguidores nas redes sociais, OVALE democratiza o acesso libertador à informação e investe no livre debate de ideias, na discussão profícua sobre o amanhã da RMVale, de São Paulo e do país, sendo voz e dando voz aos agentes transformadores da sociedade, aos verdadeiros criadores deste Brasil do futuro.
Um amanhã com justiça, igualdade e desenvolvimento.