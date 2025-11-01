Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Por isso, como prega esta frase lapidar do escritor, professor Peter Drucker (1909-2005), o pai da gestão moderna, a bússola de OVALE aponta para o novo, tendo como norte a defesa inegociável e indomável da verdade e da liberdade de pensamento.

Todos os dias, OVALE, singrando em meio às ondas tsunâmicas de fake news e desinformação, conduz milhões de leitores, nas mais diversas plataformas, do papel ao Tik Tok, até o porto seguro da credibilidade da notícia e da excelência editorial, ancorado na prática insopitável de um jornalismo livre, independente, crítico, plural e apartidário.

Trata-se de uma catedral jornalística, cujo sacerdócio é o exercício da verdade, à luz impoluta do farol da democracia.

Sem paralelo na imprensa regional brasileira, ‘O Brasil do Futuro’ trata-se do principal projeto editorial de OVALE, tendo como pilares a democratização do conteúdo jornalístico de qualidade, o livre debate de ideias e a força transformadora de uma sociedade focada no diagnóstico de problemas e na busca de soluções.