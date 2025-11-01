À luz da democracia, a verdade é a incorporação de Aleteia.

Na Grécia antiga, berço da demos (povo) e kratía (força, poder), Aleteia tratava-se de um espírito mitológico que personificava a verdade, opondo-se a Dolo (trapaça), Apáte (engano) e Pseudeia (mentira). Ela equivaleria à deusa romana Veritas.

