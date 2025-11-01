02 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PROJETO ESPECIAL

OVALE lança novo ciclo do projeto ‘O Brasil do Futuro’

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 3 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

À luz da democracia, a verdade é a incorporação de Aleteia.

Na Grécia antiga, berço da demos (povo) e kratía (força, poder), Aleteia tratava-se de um espírito mitológico que personificava a verdade, opondo-se a Dolo (trapaça), Apáte (engano) e Pseudeia (mentira). Ela equivaleria à deusa romana Veritas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A verdade é o farol, a bússola e  também o norte de OVALE, catedral jornalística que dobrou a sua audiência em 2025, democratizando o acesso à informação de qualidade e atingindo o recorde de aproximadamente 70 milhões de visualizações a cada mês.

A revolução protagonizada por OVALE consolida o jornal como referência editorial na imprensa regional do Brasil, tendo como bandeira a convicção indomável no jornalismo livre, independente, crítico, plural e apartidário.

Diariamente, nas mais diversas plataformas, OVALE conecta a informação a milhões de leitores e coloca em pauta temas que se relacionam intimamente com os desafios cotidianos da RMVale e do país, sendo antídoto às ondas tsunâmicas de desinformação e das fake news, que ameaçam de morte a democracia e a liberdade de pensamento. 

Bússola editorial e praça pública de debate, com o maior engajamento e alcance da região,  OVALE dá início ao novo ciclo do projeto ‘O Brasil do Futuro’, iniciativa sem paralelo na história da imprensa regional.

Ancorado na credibilidade e na tradição de OVALE, o projeto marca o início da cobertura especial do jornal até as eleições de outubro de 2026, aprofundando o debate em torno de áreas imprescindíveis para a definição dos caminhos a serem seguidos até o Brasil do amanhã.

O primeiro tema é a mobilidade urbana, com a realização, no dia 2 de dezembro, do 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana, em São José dos Campos (confira nas páginas 4 e 5).

O futuro do Brasil.

Traçando um paralelo com a mitologia grega, a meta de OVALE é reproduzir o conceito da tela ‘Triunfo de Galateia’, afresco de Rafael Sanzio, de 1512.

Em meio às águas revoltas da história brasileira recente, contaminada pela polarização improlífera, o jornal conduz o leitor ao porto seguro da informação, por meio do sacerdócio do jornalismo, do livre debate de ideias e da identificação de novos caminhos a serem percorridos.

No afresco, Sanzio reproduziu o mito da nereida Galateia, donzela que andava pelas águas do mar com uma carruagem puxada por golfinhos, na costa da Sicília, passando o tempo brincando com as ondas.

Apaixonada por Ácis, a jovem também era pretendida por Polifemo, um ciclope monstruoso.

Certo dia, quando repousava ao lado da amada no mar, Ácis foi perseguido e esmagado por Polifemo, com uma enorme rocha. Galateia, então, reviveu o amado, convertendo-o em um rio de águas límpidas.

Em seguida, lançou-se ao mar, indo viver nas ondas que tocam as areias com suas espumas brancas, sem retornar à terra.

Águas límpidas.

Que assim como Galateia, contrapondo-se a visões monoculares e obtusas, a democratização do jornalismo de qualidade e o livre debate de ideias e visões de mundo sejam capazes de transformar o país, de mar revolto em um rio de águas limpas e tranquilas, desaguando em um oceano novo, vasto e rico.

Afinal, como escreveu Fernando Pessoa (1888-1935), no clássico poema ‘Mar Português’ (1922): “Quem quer passar além do Bojador/ Tem que passar além da dor”’.

Valeu a pena? “Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu”.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários