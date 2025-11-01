À luz da democracia, a verdade é a incorporação de Aleteia.
Na Grécia antiga, berço da demos (povo) e kratía (força, poder), Aleteia tratava-se de um espírito mitológico que personificava a verdade, opondo-se a Dolo (trapaça), Apáte (engano) e Pseudeia (mentira). Ela equivaleria à deusa romana Veritas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A verdade é o farol, a bússola e também o norte de OVALE, catedral jornalística que dobrou a sua audiência em 2025, democratizando o acesso à informação de qualidade e atingindo o recorde de aproximadamente 70 milhões de visualizações a cada mês.
A revolução protagonizada por OVALE consolida o jornal como referência editorial na imprensa regional do Brasil, tendo como bandeira a convicção indomável no jornalismo livre, independente, crítico, plural e apartidário.
Diariamente, nas mais diversas plataformas, OVALE conecta a informação a milhões de leitores e coloca em pauta temas que se relacionam intimamente com os desafios cotidianos da RMVale e do país, sendo antídoto às ondas tsunâmicas de desinformação e das fake news, que ameaçam de morte a democracia e a liberdade de pensamento.
Bússola editorial e praça pública de debate, com o maior engajamento e alcance da região, OVALE dá início ao novo ciclo do projeto ‘O Brasil do Futuro’, iniciativa sem paralelo na história da imprensa regional.
Ancorado na credibilidade e na tradição de OVALE, o projeto marca o início da cobertura especial do jornal até as eleições de outubro de 2026, aprofundando o debate em torno de áreas imprescindíveis para a definição dos caminhos a serem seguidos até o Brasil do amanhã.
O primeiro tema é a mobilidade urbana, com a realização, no dia 2 de dezembro, do 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana, em São José dos Campos (confira nas páginas 4 e 5).
O futuro do Brasil.
Traçando um paralelo com a mitologia grega, a meta de OVALE é reproduzir o conceito da tela ‘Triunfo de Galateia’, afresco de Rafael Sanzio, de 1512.
Em meio às águas revoltas da história brasileira recente, contaminada pela polarização improlífera, o jornal conduz o leitor ao porto seguro da informação, por meio do sacerdócio do jornalismo, do livre debate de ideias e da identificação de novos caminhos a serem percorridos.
No afresco, Sanzio reproduziu o mito da nereida Galateia, donzela que andava pelas águas do mar com uma carruagem puxada por golfinhos, na costa da Sicília, passando o tempo brincando com as ondas.
Apaixonada por Ácis, a jovem também era pretendida por Polifemo, um ciclope monstruoso.
Certo dia, quando repousava ao lado da amada no mar, Ácis foi perseguido e esmagado por Polifemo, com uma enorme rocha. Galateia, então, reviveu o amado, convertendo-o em um rio de águas límpidas.
Em seguida, lançou-se ao mar, indo viver nas ondas que tocam as areias com suas espumas brancas, sem retornar à terra.
Águas límpidas.
Que assim como Galateia, contrapondo-se a visões monoculares e obtusas, a democratização do jornalismo de qualidade e o livre debate de ideias e visões de mundo sejam capazes de transformar o país, de mar revolto em um rio de águas limpas e tranquilas, desaguando em um oceano novo, vasto e rico.
Afinal, como escreveu Fernando Pessoa (1888-1935), no clássico poema ‘Mar Português’ (1922): “Quem quer passar além do Bojador/ Tem que passar além da dor”’.
Valeu a pena? “Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu”.