02 de novembro de 2025
HOMICÍDIO

Homem em situação de rua é esfaqueado e morre; trio é preso

Por Da redação | Contagem
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Cler Santos/O Tempo
Vítima morreu após ter sido esfaqueada no peito
Vítima morreu após ter sido esfaqueada no peito

Três pessoas foram presas suspeitas de participação na morte de um homem que vivia em situação de rua. A vítima morreu após ter sido esfaqueada no peito. O crime aconteceu no bairro Eldorado, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG), na madrugada de sexta-feira (31). A prisão foi no mesmo dia.

Segundo consta no boletim de ocorrências da Polícia Militar de Minas Gerais, que prendeu os suspeitos, uma idosa de 61 anos e dois homens, de 21 e 47 anos, foram conduzidos à delegacia.

A PM chegou até eles após testemunhas terem apontado o trio como autores do homicídio. A motivação teria sido um suposto furto de 15 pedras de crack feito pela vítima.

A idosa, que também é suspeita de traficar drogas na região, teria agredido o homem com pauladas e, na sequência, com as facadas. Ela nega os golpes de faca. Já o homem de 21 anos, com quem a idosa manteria um relacionado, foi localizado com cerca de 80 pedras, munição e uma faca, possivelmente, a mesma usada no crime. Ele também nega ter agredido o homem até a morte.

Já o terceiro conduzido, o homem de 47 anos, foi localizado em uma barraca na região. Ele contou que foi pago pela idosa para remover o corpo do local do crime. Ele recebeu 10 pedras pela ação. Os três foram levados à delegacia de Polícia Civil.

* Com informações do jornal O Tempo

