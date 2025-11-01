Três pessoas foram presas suspeitas de participação na morte de um homem que vivia em situação de rua. A vítima morreu após ter sido esfaqueada no peito. O crime aconteceu no bairro Eldorado, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG), na madrugada de sexta-feira (31). A prisão foi no mesmo dia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo consta no boletim de ocorrências da Polícia Militar de Minas Gerais, que prendeu os suspeitos, uma idosa de 61 anos e dois homens, de 21 e 47 anos, foram conduzidos à delegacia.