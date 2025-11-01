Três pessoas foram presas suspeitas de participação na morte de um homem que vivia em situação de rua. A vítima morreu após ter sido esfaqueada no peito. O crime aconteceu no bairro Eldorado, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG), na madrugada de sexta-feira (31). A prisão foi no mesmo dia.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo consta no boletim de ocorrências da Polícia Militar de Minas Gerais, que prendeu os suspeitos, uma idosa de 61 anos e dois homens, de 21 e 47 anos, foram conduzidos à delegacia.
A PM chegou até eles após testemunhas terem apontado o trio como autores do homicídio. A motivação teria sido um suposto furto de 15 pedras de crack feito pela vítima.
A idosa, que também é suspeita de traficar drogas na região, teria agredido o homem com pauladas e, na sequência, com as facadas. Ela nega os golpes de faca. Já o homem de 21 anos, com quem a idosa manteria um relacionado, foi localizado com cerca de 80 pedras, munição e uma faca, possivelmente, a mesma usada no crime. Ele também nega ter agredido o homem até a morte.
Já o terceiro conduzido, o homem de 47 anos, foi localizado em uma barraca na região. Ele contou que foi pago pela idosa para remover o corpo do local do crime. Ele recebeu 10 pedras pela ação. Os três foram levados à delegacia de Polícia Civil.
* Com informações do jornal O Tempo