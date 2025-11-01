Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Neste sábado, promoveu neste sábado (1º) a celebração de seus 111 anos de história, reunindo torcedores para um evento marcado por anúncios importantes para a temporada. Entre as principais novidades estiveram os novos uniformes, o retorno do pacote especial de ingressos e a confirmação dos primeiros nomes da comissão técnica.

Durante a apresentação, o clube exibiu camisas de treino, viagem e aquecimento, além de três modelos oficiais para jogos. Os goleiros terão dois padrões: um preto com detalhes em azul e outro laranja com a tradicional faixa transversal azul. A grande atração ficou por conta da camisa número 1, predominantemente branca e com sutis listras verticais em azul escuro, trazendo um visual moderno e tradicional ao mesmo tempo.

Outro destaque foi a volta do Passaporte Alviazul, programa de temporada que garante entrada em todos os jogos em casa, além de um chaveiro exclusivo e a nova camisa branca versão torcedor. Os planos variam entre mirim (R$ 100), geral (R$ 350), social (R$ 450) e cadeira (R$ 850), todos com possibilidade de parcelamento em até quatro vezes. As vendas começam na próxima segunda-feira (3).

Técnico mantido

Na parte esportiva, o técnico Rogério Henrique teve o contrato renovado e seguirá no comando da equipe. Ele contará novamente com Venâncio Moreira na preparação física, Eder Elen como treinador de goleiros e o analista de desempenho Leonardo Martinez. Rogério destacou a relação construída no clube e projetou uma temporada de muito trabalho e ambição.