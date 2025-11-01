A Polícia Civil investiga uma ocorrência de homicídio – tentado e consumado – na madrugada deste sábado (1º), no bairro Cecap, em Lorena.
Na ocasião, um homem de 22 anos faleceu e uma mulher, de 39 anos, ficou ferida, ambos após serem baleados.
Segundo o boletim de ocorrência, as vítimas foram encontradas por equipes da Polícia Militar após os disparos. O homem teve o óbito constatado ainda no local, enquanto a mulher foi socorrida ao pronto-socorro da cidade.
Durante a perícia, foram apreendidos cartuchos deflagrados, três projéteis de arma de fogo, um celular, um cartão bancário, uma quantia em dinheiro e uma pequena porção de substância semelhante à cocaína.
O corpo do homem foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Guaratinguetá e o caso registrado como homicídio e tentativa de homicídio na Delegacia de Lorena.
As investigações seguem para identificar o autor do crime, bem como esclarecer todas as circunstâncias dos fatos.