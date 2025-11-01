A Polícia Civil investiga uma ocorrência de homicídio – tentado e consumado – na madrugada deste sábado (1º), no bairro Cecap, em Lorena.

Na ocasião, um homem de 22 anos faleceu e uma mulher, de 39 anos, ficou ferida, ambos após serem baleados.