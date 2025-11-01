Uma jovem de 19 anos foi agredida com golpes de facão e teve os dedos decepados pelo namorado em Apucarana, no Norte do Paraná, nestsa sexta-feira (31). O homem, de 26 anos, agrediu a vítima após uma crise de ciúmes motivada por curtidas em uma foto que ela havia publicado nas redes sociais.

De acordo com a Polícia Civil do Paraná, o casal morava junto há cerca de três meses. Durante uma discussão, o agressor se revoltou e arrebentou a porta do quarto onde a vítima tentava se proteger.