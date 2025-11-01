Morreu na noite dessa sexta-feira (31), aos 93 anos, Maria Aparecida de Oliveira Santos, mãe do vereador Sílvio Rogério dos Santos, o Sílvio da Associação (União Brasil), de Lorena.
Ela morreu na Santa Casa de Lorena, onde ela estava internada. Em nota, a Câmara Municipal lamentou a morte de Maria Aparecida.
O velório acontece no Cemitério Municipal, no bairro Vila Hepacaré, neste sábado (1º), e o sepultamento será realizado às 13h30, no mesmo local.
Dona Maria Aparecida deixa filhos, netos e bisnetos, além de um legado de amor e dedicação à família.