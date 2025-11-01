Dois ônibus escolares e um caminhão foram destruídos por um incêndio em Lavrinhas, entre a noite de sexta-feira (31) e a madrugada deste sábado (1º). Para a prefeitura, o incêndio foi criminoso.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio ocorreu na rua Manoel Machado, na região central, próximo à sede da prefeitura da cidade. O fogo atingiu dois ônibus e um caminhão.
As equipes de bombeiros realizaram o combate às chamas e deixaram o local seguro. Não houve feridos. As causas do incêndio são investigadas pela polícia.
O incêndio provocou queda de energia no local, que foi restabelecida após trabalho da concessionária Elektro, que já retomou o fornecimento na cidade.
Criminoso.
Prefeito da cidade, Marcos Vinicius (PSD) afirmou, nas redes sociais, que os veículos pertenciam à prefeitura e estavam sendo preparados para um leilão. O objetivo era que o valor arrecadado no leilão fosse investido nas necessidades do município.
O mandatário classificou o ocorrido como um ato de 'maldade do ser humano' e afirmou que está atuando em conjunto com a Polícia Militar e a Polícia Civil para apurar o caso.