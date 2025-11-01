Dois ônibus escolares e um caminhão foram destruídos por um incêndio em Lavrinhas, entre a noite de sexta-feira (31) e a madrugada deste sábado (1º). Para a prefeitura, o incêndio foi criminoso.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio ocorreu na rua Manoel Machado, na região central, próximo à sede da prefeitura da cidade. O fogo atingiu dois ônibus e um caminhão.