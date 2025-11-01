Policiais militares ficaram feridos em colisão com ônibus na Estrada do Pinheirinho, em São José dos Campos. De acordo com o boletim de ocorrência, o Copom (Central de Operações da Polícia Militar) recebeu pedido de apoio de equipes da Rocam (Rondas Ostensivas Com Motos) para ocorrência na Estrada do Pinheirinho.
Ao chegar, os policiais encontraram uma base móvel já em atendimento a policiais envolvidos em colisão com um ônibus durante acompanhamento a uma moto Triumph Tiger, cujo condutor evadiu-se. Um policial estava caído com lesão na perna e outro com ferimento no pé. Eles foram socorridos ao Hospital Municipal de São José, na Vila Industrial, receberam atendimento e estão bem.
A ocorrência foi apresentada na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José, registrada como “Não criminal – outros” (natureza administrativa, sem tipificação penal imediata).
Dinâmica e hipóteses.
Segundo relato inicial da autoridade policial, a colisão ocorreu no contexto de desvio do ônibus em relação a uma motocicleta, o que acabou resultando no choque com as motos da Rocam. Em avaliação preliminar, “pelas provas até aqui produzidas”, o motorista do ônibus não teria agido com culpa.
O condutor da Triumph Tiger, alvo da perseguição, não foi localizado até o fechamento do boletim de ocorrência.
A perícia técnica foi acionada e compareceu ao local. O tacógrafo do ônibus foi arrecadado para exame e deverá indicar velocidade e parâmetros de condução no momento do sinistro. O caso deve ser enviado à unidade policial da área para a continuidade das apurações.