Policiais militares ficaram feridos em colisão com ônibus na Estrada do Pinheirinho, em São José dos Campos. De acordo com o boletim de ocorrência, o Copom (Central de Operações da Polícia Militar) recebeu pedido de apoio de equipes da Rocam (Rondas Ostensivas Com Motos) para ocorrência na Estrada do Pinheirinho.

Ao chegar, os policiais encontraram uma base móvel já em atendimento a policiais envolvidos em colisão com um ônibus durante acompanhamento a uma moto Triumph Tiger, cujo condutor evadiu-se. Um policial estava caído com lesão na perna e outro com ferimento no pé. Eles foram socorridos ao Hospital Municipal de São José, na Vila Industrial, receberam atendimento e estão bem.