Uma mulher de 28 anos, identificada como Bárbara Elisa Yabeta Borges, morreu nessa sexta-feira (31) após ser atingida na cabeça por uma bala perdida durante um tiroteio entre facções rivais na Linha Amarela, uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro.
A vítima estava como passageira em um carro de aplicativo. De acordo com informações preliminares, a mulher chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Geral de Bonsucesso, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista segue internado e passa por cirurgia. Até o momento, não há detalhes sobre o estado de saúde dele.
A jovem vinha da Ilha do Governador com destino ao Cachambi. Ela estava no banco traseiro do carro quando o motorista ouviu disparos, na altura da passarela do Fundão. Ferida, ela foi levada ao Hospital Geral de Bonsucesso, mas não resistiu.
Segundo a Polícia Militar, criminosos trocaram tiros na altura da Rua Praia de Inhaúma, próximo ao Morro do Timbau, região onde Bárbara foi atingida.
A Linha Amarela chegou a ser interditada por alguns minutos por volta das 14h30. Imagens feitas por motoristas e moradores mostraram veículos parados, três pessoas caídas no chão e a presença de um blindado da PM.
No mesmo tiroteio, um homem que, segundo a PM, estava com um fuzil, foi baleado no meio da via. O momento foi registrado por moradores.
Publicação.
Antes de sair de casa, horas antes de ser atingida, Bárbara fez uma publicação em seu perfil no Instagram sobre prioridades da vida, relações afetivas e o valor das pessoas.
"Por favor, cuide de quem te ama. Cuide de quem te escuta, de quem te espera, de quem te quer bem. Não negligencie o essencial”, escreveu.
"Porque o que tem preço, a gente recompra. A maioria das coisas que perdemos, a gente recupera, mas pessoas, não. O que tem valor, quando vai embora, leva um pedaço da gente junto. E, acredite, é caro demais perder aquilo que não tem preço”, dizia outro trecho do texto compartilhado pela jovem.
Bárbara trabalhava como bancária e mantinha nas redes sociais diversos registros de atividades físicas — fotos em corridas de rua e práticas esportivas ao ar livre eram frequentes.
Ela também tinha paixão por viagens. Ao lado do namorado, visitou Orlando e Nova York recentemente. Em 2024, o casal conheceu Machu Picchu, no Peru, em uma viagem que ela definiu como a melhor da vida.
* Com informações do G1 Rio