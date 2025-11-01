Uma mulher de 28 anos, identificada como Bárbara Elisa Yabeta Borges, morreu nessa sexta-feira (31) após ser atingida na cabeça por uma bala perdida durante um tiroteio entre facções rivais na Linha Amarela, uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro.

A vítima estava como passageira em um carro de aplicativo. De acordo com informações preliminares, a mulher chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Geral de Bonsucesso, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista segue internado e passa por cirurgia. Até o momento, não há detalhes sobre o estado de saúde dele.