O São José Basket recebe o Campinas na tarde deste domingo (2), a partir das 18h, no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, no jogo um dos playoffs das quartas de final do Campeonato Paulista Feminino da modalidade.
Como o time campineiro tem a melhor campanha, terá o direito de fazer até dois confrontos em casa na série melhor de três. Até por conta disso, as joseenses, sob comando do técnico Leandro Leal, sabem da importância do resultado neste primeiro jogo em casa.
Afinal de contas, se vencerem logo mais, terão mais dois jogos em Campinas para buscar ao menos uma vitória. E isso jogaria mais responsabilidade para as adversárias.
Porém, o time do Campinas teve melhor campanha e, por isso, tem o favoritismo, até por ter um elenco mais caro. Ainda assim, o São José aposta em um bom jogo logo mais para triunfar e ficar mais perto da semifinal.
O segundo jogo acontece quarta-feira (5), a partir das 19h, no ginásio do Tênis Clube, de Campinas. E, se houver necessidade de um terceiro confronto, o mesmo acontece no outro sábado (8), às 17h30, no mesmo ginásio.
Jogos entre São José x Campinas
2/11 – São José x Campinas – Teatrão – 18h
5/11 - Campinas x São José – Tênis Clube de Campinas – 19h
8/11 – Campinas x São José – Tênis Clube de Campinas – 17h30