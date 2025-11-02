O São José Basket recebe o Campinas na tarde deste domingo (2), a partir das 18h, no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, no jogo um dos playoffs das quartas de final do Campeonato Paulista Feminino da modalidade.

Como o time campineiro tem a melhor campanha, terá o direito de fazer até dois confrontos em casa na série melhor de três. Até por conta disso, as joseenses, sob comando do técnico Leandro Leal, sabem da importância do resultado neste primeiro jogo em casa.