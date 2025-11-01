Ligado ao Vale do Paraíba, o arquiteto Daltro Mendonça, 53 anos, participou da produção e montagem do palco do Global Citizen Festival Amazônia, que marca a abertura da COP 30, a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, neste sábado (1º) em Belém (PA).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O palco vai receber grandes nomes da música brasileira e internacional em show pela proteção da floresta Amazônica e do meio ambiente. O festival de música e ativismo reúne artistas e lideranças globais em prol da sustentabilidade.