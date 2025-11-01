01 de novembro de 2025
ESTADOS UNIDOS

Saiu do coma, acusou namorada de tentativa de homicídio e morreu

Por Da redação | Orlando
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Daniel Waterman, de 22 anos, morreu após acordar do coma
Daniel Waterman, de 22 anos, morreu após acordar do coma

Daniel Waterman, um jovem de 22 anos, morreu no dia 8 de outubro depois de meses a lutar pela vida na sequência de um acidente de viação. Antes de sucumbir aos ferimentos, acusou a namorada, mãe do seu filho, de ter provocado intencionalmente o acidente.

O homem, que iria ser pai, era passageiro no carro conduzido pela namorada Leigha Mumby, de 24 anos, em fevereiro deste ano quando a mesma teria causado o acidente propositadamente, segundo noticiou a FOX35 Orlando.

De acordo com os investigadores, o crime foi motivado por uma discussão acalorada dentro do carro.

"Não me importo com o que aconteça. Terá o que merece", terá dito Mumby na altura em que provocou o acidente, segundo declarou a vítima à polícia.

Informação da autoridade rodoviária da Flórida, estado norte-americano onde aconteceu o acidente, indica que o casal discutia quando Mumby acelerou o carro a mais de 145 km/h e bateu diretamente contra uma árvore.

A mulher foi inicialmente presa em julho por condução negligente, agressão qualificada e lesão corporal grave. A morte de Waterman levou os procuradores tratar o caso como homicídio.

"Isto não foi um acidente", disse John Hager, advogado da família Waterman. "As evidências mostraram que Mumby não usou os freios - o carro estava em aceleração no momento do impacto", acrescenta a acusação.

Hager também confirmou que Mumby estava grávida na altura do acidente. Foi mãe do filho de Waterman recentemente.

"A família acredita que a nova acusação é apropriada e está aliviada por ver a justiça a ser feita", acrescentou o advogado.

* Com informações do site SIC Notícias

