Daniel Waterman, um jovem de 22 anos, morreu no dia 8 de outubro depois de meses a lutar pela vida na sequência de um acidente de viação. Antes de sucumbir aos ferimentos, acusou a namorada, mãe do seu filho, de ter provocado intencionalmente o acidente.

O homem, que iria ser pai, era passageiro no carro conduzido pela namorada Leigha Mumby, de 24 anos, em fevereiro deste ano quando a mesma teria causado o acidente propositadamente, segundo noticiou a FOX35 Orlando.