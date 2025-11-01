Maria Verônica, mais conhecida como a “Grávida de Taubaté”, voltou a falar publicamente sobre o episódio que a tornou uma das figuras mais comentadas do Brasil em 2012. Em entrevista ao Anima Podcast, ela relembrou o período em que fingiu estar grávida de quadrigêmeas e revelou detalhes inéditos sobre como criou a falsa gestação.

“Na minha cabeça, eu estava grávida de quatro. Eu realmente acreditava nisso. Não via motivo para achar que estava errado”, afirmou. Segundo ela, o episódio foi resultado de uma gravidez psicológica, condição em que a mulher acredita estar gestando mesmo sem estar. Quando o corpo parou de apresentar mudanças, Verônica passou a usar panos para simular o crescimento da barriga. “Era tudo pano”, confessou.