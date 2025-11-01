Maria Verônica, mais conhecida como a “Grávida de Taubaté”, voltou a falar publicamente sobre o episódio que a tornou uma das figuras mais comentadas do Brasil em 2012. Em entrevista ao Anima Podcast, ela relembrou o período em que fingiu estar grávida de quadrigêmeas e revelou detalhes inéditos sobre como criou a falsa gestação.
“Na minha cabeça, eu estava grávida de quatro. Eu realmente acreditava nisso. Não via motivo para achar que estava errado”, afirmou. Segundo ela, o episódio foi resultado de uma gravidez psicológica, condição em que a mulher acredita estar gestando mesmo sem estar. Quando o corpo parou de apresentar mudanças, Verônica passou a usar panos para simular o crescimento da barriga. “Era tudo pano”, confessou.
A ex-professora contou ainda que, após visitar um centro espírita, foi convencida de que realmente esperava quatro bebês. O próprio marido, Kléber, teria sido enganado. “Ele não sabia de nada. Eu tomava banho e me trocava sozinha para que ele não percebesse. O que ele sentiu com tudo isso, só ele pode dizer”, afirmou.
Verônica revelou também que contou com o auxílio de uma pessoa próxima para confeccionar a falsa barriga e os vestidos que chamavam atenção pelo volume. “Tinha alguém que sabia de tudo. A razão dela estava boa, mas a minha não”, declarou.
Treze anos após a farsa, Maria Verônica reapareceu nas redes sociais e afirmou ter se convertido à Igreja Católica, dizendo ter se afastado de uma seita da qual fazia parte à época.
A história que começou como um suposto milagre e emocionou o país terminou em escândalo. Depois de ser desmascarada, a “Grávida de Taubaté” chegou a responder por estelionato, mas o processo foi suspenso três anos depois, após um acordo firmado com a Justiça.